マッカラー監督が称えた打線【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）マーリンズは28日（日本時間29日）、敵地でのドジャース戦に勝利。大谷翔平投手から6回までに2点を奪い、今季初黒星をつけた。試合後、2024年までドジャースでコーチを務めたマーリンズのクレイトン・マッカラー監督は「6イニングの間で（大谷を）消耗させた」と打線を称えた。初回から大谷に三振の山を築かれた。3回までに5三振を