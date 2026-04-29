本拠地・マーリンズ戦で投手専念【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦で6回5安打2失点（自責1）と好投したが、今季初黒星を喫した。移籍後最多104球の熱投を見せ、防御率0.60はメジャートップに。チームは敗れ、連勝は3で止まった。13連戦中の疲労を考慮されて投手専念。苦しい投球となった。初回2死二塁ではエドワーズを左