スイング軌道やタイミング、反応を磨く方法野球を始めたばかりの子どもにとって、動くボールにバットを当てる作業はとても難しい。バットを扱う力が未熟な段階では、スイングの軌道がバラバラになりやすく、空振りが続いてしまいがちだ。まずは軌道を目で見える形にし、空間を捉える力や反応する力を育む工夫が、ヒットの喜びを知る第一歩になる。専門家が勧める練習方法を紹介しよう。・スイングの軌道が定まらず、ボールをかす