昨季は初めて規定打席をクリアするも打率.225でレギュラー固めならず■ 日本ハム 2ー1 西武 （28日・ベルーナドーム）西武の23歳の期待株が、意外な適性を実証している。育成出身でプロ6年目を迎えた長谷川信哉外野手である。28日に本拠地ベルーナドームで行われた日本ハム戦には「2番・一塁」でスタメン出場。初回に左翼席中段へ今季1号ソロを放った。初回の第1打席では、日本ハム先発の左腕・細野晴希投手が初球に外角高めへ