ファン違和感「ボストン・ドジャースだ」【MLB】ドジャース 5ー4 マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手と山本由伸投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのマーリンズ戦に出場した。この日の試合は「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」と銘打って開催され、日本をモチーフにしたユニホームが配布された。“クセ”が強めのデザインで、ファンからは「日本らしい？」「なんか見覚えあるな」など違和