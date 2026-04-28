カストロは5回に同点の適時二塁打、9回に決勝の3号ソロ■ 日本ハム 2ー1 西武 （28日・ベルーナドーム）日本ハムは28日、ベルーナドームで行われた西武戦に2-1で勝利し、連敗を4で止めた。この日1軍に再昇格して「6番・中堅」で出場したロドルフォ・カストロ内野手が全2打点。新庄剛志監督は「かっちゃん（カストロの愛称）上げどき、完璧でしたね。かっちゃんがいなかったら……ゾッとしましたよ。強いからね、西武さんは。本当