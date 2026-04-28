山本は今季ワースト4失点【MLB】ドジャース 5ー4 マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地のマーリンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続の1試合3安打をマークした。5打数3安打1打点で打率.278。山本由伸投手は今季ワースト4失点を喫したが、チームはサヨナラ勝ちで3連勝を飾り、山本も黒星も消えた。大谷のバットが乗ってきた。初回先頭、右腕パダック