四球、右前打、右翼線二塁打で7試合ぶりのマルチ安打【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦に「1番・指名打者」で先発出場。今永昇太投手と対戦し、7試合ぶりのマルチ安打をマークするなど3打席目まで全て出塁した。第1打席は四球を選んで出塁し、第2打席は右前打を放った。第3打席は打球速度108.8マイル（約175.1キロ）で右翼