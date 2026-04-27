敵地・ドジャース戦に先発【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）カブスの今永昇太投手は26日（日本時間27日）、敵地のドジャース戦で6回途中6安打5失点で降板し、3勝目はならなかった。防御率3.15。立ち上がりで捕まった。初回、先頭・大谷の四球と二盗などで1死一、三塁からパヘスの右犠飛で先取点を献上。ロハスの左越え2点二塁打もあり、2安打2四球で3失点した。2回は2死から大谷に右前打を許したも