カブスのカウンセル監督の不満発言から議論が白熱ドジャース・大谷翔平投手の存在によって適用される“大谷ルール”を巡り、メジャーリーグ内で議論が白熱している。他球団の指揮官から不公平だとの声が上がる中、米名物記者のケン・ローゼンタール氏が「MLBがドジャースに贈り物をしたというものではない」などと持論を展開した。事の発端は、カブスのクレイグ・カウンセル監督の不満だ。二刀流登録の大谷は投手の登録上限13