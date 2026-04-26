吉川は2軍で打率.320の成績を残していた26日のプロ野球公示で、巨人は吉川尚輝内野手を1軍登録した。吉川は今季初の1軍となる。代わりに2年目の石塚裕惺内野手が抹消となった。昨年10月に股関節の手術を受けた吉川は、シーズン開幕を2軍で迎えた。今季初の実戦となった5日の3軍戦では、守備中に相手選手と交錯し負傷交代。アクシデントに見舞われたが、12日のファーム・リーグDeNA戦で復帰すると、ここまで8試合に出場し打率.3