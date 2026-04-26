大谷は3打数1安打2四球で打率.240、11戦HRなしは移籍後ワースト【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、本拠地のカブス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打2四球で打率.240となった。佐々木朗希投手は6回途中5奪三振7安打4失点で今季初勝利。チームは12得点を挙げて大勝した。大谷の復調の兆しとなるか。初回先頭、元ソフトバンクのレイか