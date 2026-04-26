興行収入15億円を突破し、今なお“炎上中”の『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。実は本作は、迫力の映像とともに、「どの映画館で観ても音がIMAX並み」という音響にも注目が集まっている。そんな“音を生み出した制作陣”が一堂に会するスタッフトークショー＜音響大炎上祭＞が、2026年4月14日、グランドシネマサンシャイン池袋で開催された。【画像】＜音響大炎上祭＞のステージには、プラカードを携えたエリザベスの姿も『新劇場