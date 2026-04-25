本拠地ナショナルズ戦で11号【MLB】Wソックス 5ー4 ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦でメジャートップに並ぶ11号ソロを放った。地元放送局も大暴れの“新人”に仰天。実況は「私は口が開いたままですよ。あの打球どうしたらスタンドインするんでしょう」と唸った。1点ビハインドで迎えた4回の第2打席、元巨人の右腕マイコラスが投じた