4回に元巨人マイコラスから片手で右翼席へ運ぶ一発【MLB】Wソックス ー ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、メジャートップに並ぶ今季11号を放った。止まらぬバットに本拠地は喝采。シカゴ放送局の司会者は、現地で確かな“熱”を感じているようだ。同点で迎えた4回の第2打席、元巨人の右腕マイコラスが投じ