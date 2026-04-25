5試合連続本塁打は大谷に並ぶ日本人記録カブス・今永昇太投手が24日（日本時間25日）、敵地でのドジャース戦前に報道陣の取材に応じた。メジャー移籍1年目から圧倒的な打棒を披露する村上宗隆内野手（ホワイトソックス）に対し、「彼の実力からしたら普通のこと」と“今永節”で称えた。村上はブルワーズとの開幕カード3試合でも3戦連発を記録すると、その後は不振の時期も経験したが、16日（同17日）のアスレチックス戦から5