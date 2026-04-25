元中日・森野将彦氏が伝授…打撃で全身の力をボールにぶつける体重移動の極意打撃で全身の力を無駄なくボールにぶつけることは、打球を遠くに飛ばすために欠かせない要素だ。まだ体に力のない子どもたちにとって、効率的な体重移動は欠かせない。中日一筋で通算1581安打、165本塁打をマークし、打撃コーチも務めた森野将彦氏は体重移動を最も大事な要素と位置付けている。構えの段階で、軸足に体重を乗せることが重要になる。