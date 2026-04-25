本拠地・カブス戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地・カブス戦に「1番・指名打者」で先発出場する。10試合ぶりの6号本塁打に期待がかかる。前日23日（同24日）の敵地・ジャイアンツ戦で「1番・DH」で先発出場し、5打数無安打で2試合連続ノーヒットに終わった。22日まで球団歴代2位の53試合連続出塁を記録したが、