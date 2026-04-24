3回の第2打席での全力疾走後に負傷■ DeNA 2ー1 巨人（24日・横浜）DeNAの牧秀悟内野手が24日、横浜スタジアムで行われた巨人戦で足を痛めて途中交代した。3回に三塁へ内野安打を放った際に右ハムストリングを痛めた。試合後、相川亮二監督は症状について「厳しいと思います」と語った。牧は3回2死、三塁前へ詰まったゴロを放った。弱い当たりで三塁の坂本は捕球のみで送球しなかったが、牧は全力疾走。その後、一塁手前で減速