香川の時代にはリーグV5度、日本一3度の実績を誇る四国アイランドリーグの香川オリーブガイナーズは24日、西田真二氏が球団アドバイザーに就任したと発表した。2007年から2019年まで同チームの監督を務めた実績を持ち、再びチームを支える立場で関わることになった。西田氏は在任中、リーグ優勝5回、独立リーグ日本一3回を達成し、チームを「常勝軍団」と呼ばれる存在へと導いた。また20人以上の選手をNPBへ輩出するなど育成面