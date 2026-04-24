タイワン・ウォーカー投手は2022年オフに4年総額115億円の契約フィリーズは23日（日本時間24日）、タイワン・ウォーカー投手をリリースしたと発表した。2022年12月に4年総額7200万ドル（約115億円）の巨額契約を結んだが、今季は防御率9.13と極度の不振に陥っていた。米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が伝えている。チームもナ・リーグ東地区の最下位に低迷している。同サイトのスティーブ・アダムス記者は同日