5回2死二塁で顔面付近を襲った155キロの抜け球【MLB】パドレス 4ー1 エンゼルス（日本時間19日・アナハイム）エンゼルスの菊池雄星投手が18日（日本時間19日）、本拠地で行われたパドレス戦に登板した。5回にはすっぽ抜けた96.5マイル（約155.3キロ）のフォーシームが、相手打者のクロネンワースの“顔面付近”に直撃する危ない場面があった。驚きの光景に「マジかよ」「おいおい」などと米ファンの悲痛な声が飛んだ。凍りつく