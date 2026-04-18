2試合連続の7失点で自己ワースト更新…借金6で地区最下位に沈む苦境【MLB】カブス 12ー4 メッツ（日本時間18日・シカゴ）メッツ・千賀滉大投手は17日（日本時間18日）、敵地でのカブス戦に先発。4回途中7失点で今季3敗目を喫した。防御率は8.83まで悪化し、チームも22年ぶりの9連敗という泥沼の状態。ニューヨークの地元放送局「SNY」の番組「Baseball Night in New York」で司会を務めるサル・リカタ氏は、千賀に対して「見切り