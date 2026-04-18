日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。ビーバーがあふれて止まらない！着ぐるみ大スペクタクル！『FEVER ビーバー！』評点：★2点（5点満点）最も根源的な活劇部分が一番面白い © 2022 SABLJAK RAVENWOOD HOGERTON着ぐるみのビーバーの大群が襲い来る、一風変わったインディペンデント映画として、海外版DVDがリリースされた折から話題になっていた