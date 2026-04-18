敵地でのアスレチックス戦でバックスクリーン越えの6号満塁弾【MLB】Wソックス 9ー2 アスレチックス（日本時間18日・サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、7回に特大の6号満塁本塁打を放った。初の3安打をマークして大勝に貢献。シカゴ放送局の実況陣からも絶叫が飛び交った。快音を残した打球は、中堅へ高々と舞い上がった。7回に2