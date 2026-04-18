6月10日の中日戦ロッテは6月10日の本拠地中日戦で、「TEAM26応援タオル」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着1万枚限定で販売する。本アイテムは、TEAM26会員から応援タオルのメッセージを募集し、応募数の多かった上位10選手を対象に、応募メッセージの中から各選手本人が選定した文言をデザインしたもの。チケット1枚につき「TEAM26応援タオル」1点を