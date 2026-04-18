スイングの前段階が重要…打力アップの基礎となる「早く・ゆっくり・長く」どんな練習をすれば、打力は向上するのか。小中学生はバットを振ることに意識が向きがちだが、その直前の動きが重要になるという。大阪桐蔭高校で主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で指導者として活躍する廣畑実さんが、上達に繋がる“打撃の方程式”を紹介している。廣畑さんが重視するのはバットを振り出す前の動きで、ポイントが3つあるとい