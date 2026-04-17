オリックス戦で痛恨KO■ソフトバンク ー オリックス（17日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手が17日、本拠地で行われたオリックス戦に先発登板し、2回途中7失点で降板した。今季3度目の先発マウンドは、1回2/3を投げて6安打5四死球の乱調。2本塁打を許すなど7失点で交代となった。徐若熙は初回、先頭の宗に先頭打者アーチを許すと、太田にも適時打を打たれ2失点。その裏に打線が1点を返すも