ビシエドがNPB感染症特例から復帰17日のプロ野球公示で、ロッテは種市篤暉投手と石川慎吾外野手を出場選手登録した。代わって木村優人投手、高部瑛斗外野手が抹消となった。3月のWBCに出場していた種市は、開幕を2軍で迎えた。10日の2軍日本ハム戦では5回を投げて被安打2、7奪三振無失点だった。ヤクルトはナッシュ・ウォルターズ投手を抹消し、モイセエフ・ニキータ外野手を登録した。ニキータは2024年のドラフト2位でヤク