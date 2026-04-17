8月9日から中国・杭州で開催される「第12回 BFA U12 アジア野球選手権」へNPBエンタープライズは17日、8月に中国・杭州市で開催される「第12回 BFA U12 アジア野球選手権」に出場する侍ジャパンU-12日本代表監督に、桑田真澄氏が就任することを発表した。1968年4月1日生まれの58歳。大阪府出身で、PL学園で甲子園を席巻し、1985年ドラフト1位で巨人に入団した。最優秀防御率を2度、MVP、最多奪三振、沢村賞を各1度ずつ受賞。現