モデルのpeco（ぺこ）さんが2026年4月17日にXを更新し、京都府南丹市の男児死体遺棄事件を念頭に置いたとみられる「事件」について言及し、激しい怒りを感じていることを明かした。この投稿がSNS上で注目を集めている。「胸糞悪すぎる」「本当に同じ気持ちです」pecoさんは17日のX投稿で、「行方不明だとニュースが出たときから、見るのもつらくて正直目をそむけてしまっていた事件」と書き出し、次のような心境を吐露した。「でも