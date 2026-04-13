地上波放送とWEB配信を連動させたクロスメディア型の情報バラエティ番組シリーズ「ウォーカープラスTV」【動画】ウォーカープラスTVを見るウォーカープラスは、地上波放送とWEB配信を連動させたクロスメディア型の情報バラエティ番組シリーズ「ウォーカープラスTV」を始動。シリーズ第1弾として『エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV』と題した番組を、2026年3月27日の深夜24時30分よりテレビ埼玉にて放送した。■サウナの正し