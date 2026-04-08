大谷が先制打…山本が7回途中1失点で2勝目【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント）ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に4-1で勝利して5連勝を飾った。大谷翔平投手が先制打を放ち、山本由伸投手が6回0/3で97球を投げて5安打1失点、6奪三振1四球だった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷のアクシデントについて言及した。大谷は初回先頭で四球で出塁し、2009年のイチロー氏