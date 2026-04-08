大谷は敵地・ブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。3試合連続となる4号本塁打と自己最長42試合連続出塁が期待される。山本由伸投手は今季2勝目をかけて先発する。大谷は前日6日（同7日）の同戦で「1番・DH」で先発出場し、4回に2試合連続となる中越