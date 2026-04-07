楽天がハムを破り1分け挟んで4連勝楽天モバイル最強パーク宮城での楽天-日本ハムは、3-0で楽天が勝利した。楽天の先発・前田健太投手は4回途中に足の違和感で降板したが、加治屋蓮投手らリリーフ陣が無失点でつないだ。打線はその裏に黒川史陽内野手の適時二塁打で先制、5回に中島大輔外野手の適時二塁打で加点し4連勝。敗れた日本ハムは連勝が4で止まった。京セラドーム大阪でのオリックス-ロッテは、3-1でオリックスが制した