並進運動の速度を上げる…軸足のつま先を45度に向けて行うネットスロー投手なら誰もが願う“剛速球”を投げるには、軸足から着地足への体重移動「並進運動」を強く速く行うことが必須になる。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、並進運動の速度を上げるためのドリル“軸足45度ネットスロー”を紹介している。球速は、並進運動の速さに比例する。とはいえ、どうすれば体重移動の動きを速