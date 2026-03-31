1946年のニグロリーグのチームを称えホームの日曜日に着用マリナーズが29日（日本時間30日）、本拠地で行われたガーディアンズ戦で特別なユニホームを着用した。「シアトル・スティールヘッズ」という1946年のニグロリーグのチームに敬意を表したもので、過去の歴史を重んじる洗練されたデザインが「めちゃくちゃかっこいい」などと絶賛の声が次々と上がっている。普段のマリナーズは白とグリーンが映えるユニホームだが、今回