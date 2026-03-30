バックナー球審は計8度のチャレンジで6度覆る誤審連発、そして怒りの退場処分。“お騒がせ審判”として有名なCB・バックナー氏に批判の声が殺到している。事件は28日（日本時間29日）に行われたレッズ-レッドソックス戦で起きた。バックナー氏はこの試合で計8度の「ABSチャレンジ」で判定に異議申し立てをされ、6度も判定が覆った。中でも話題を呼んだのはレッズが5-3で迎えた6回2死満塁の場面、エウヘニオ・スアレス内野手を