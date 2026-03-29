「日本人選手は細かいことが上手い」守備や走塁でも見せた高い意識【MLB】ブルワーズ 6ー1 Wソックス（日本時間29日・ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、敵地で行われたブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発出場し、2試合連続となる今季2号ソロを放った。開幕から連敗を喫し、低迷するチームの中で孤軍奮闘する大砲に対し、地元メディアからは「この子は本物だ」と最大級の賛辞が送られた