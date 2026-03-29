2017年に広島で26試合に登板元広島で、昨季はカブスでプレーしたライアン・ブレイシア投手がレンジャーズとマイナーで再契約した。28日（日本時間29日）に米メディアが報じた。21日（同22日）にリリースされたばかりだった。米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」のニック・ディーズ記者が伝えた。記事によると、MLB公式サイトの選手プロフィールページの情報として、レンジャーズはブレイシアと再契約を結んだ。ブ