中学の部・浦和ボーイズは創設17年目で初出場…飛躍を遂げた“谷間世代”ボーイズリーグ春の全国一を決める「スターゼンカップ 第56回日本少年野球春季全国大会」の開会式が26日に東京・大田スタジアムで行われた。今回は出場する全66チーム（中学48、中学女子6、小学12チーム）から3チームを紹介する。中学部は全国から48チームが出場する。浦和ボーイズは昨年11月23日のローリングスカップ決勝で春日部ボーイズを破り、創設1