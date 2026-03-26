1回戦では横浜の最速154キロ右腕との投げ合い制し、6安打完封身長170センチの小柄、最速140キロの右腕が、プロ注目投手との投げ合いで存在感を見せた。1回戦では横浜（神奈川）・織田翔希投手（3年）、2回戦でも最速149キロ左腕、智弁学園（奈良）・杉本真滉投手（3年）を向こうに回し、7回まで無失点の快投を続けた。神村学園（鹿児島）・龍頭汰樹（りゅうとう・たいき）投手（3年）のことだ。20日の横浜との1回戦では、強打