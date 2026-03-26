Googleが音楽生成AI「Lyria 3 Pro」を2026年3月25日に発表しました。Lyria 3 Proでは最大3分のボーカル付き楽曲を生成可能で、APIを介して自作アプリに音楽生成機能を追加することも可能です。Lyria 3 expands to more Google products, adds more featureshttps://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/lyria-3-pro/How developers can use Lyria 3 for AI music generationhttps://blog.google/innovation-and-ai/techno