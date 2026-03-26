グラウンドの名称が「ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム」にドジャースは25日（日本時間26日）、パートナーシップ契約を結んだ日本の大手衣料ブランド「ユニクロ」との会見を本拠地ドジャースタジアムで行った。本拠地内に「ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム」と表示される。中堅上部に設置された巨大看板も、この日初披露された。会見には、ユニクロの柳井正会長、ドジャースのマーク・ウォルタ