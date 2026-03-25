フォーブスが発表したMLBの高収入ランキング米経済誌「フォーブス」が24日（日本時間25日）、2026年のMLB選手高額年収ランキングを発表した。ドジャース・大谷翔平投手が1億2700万ドル（約201億5100万円）で首位を独走する中、2位にランクインしたヤンキースのコーディ・ベリンジャー外野手に大きな注目が集まっている。想定外の順位に「クレイジーだ」「なんで???」と驚きの声が上がっている。ベリンジャーは今季、年俸5500万