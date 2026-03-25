スタンドの父へ贈る恩返し「かっこいい姿を見せたい」甲子園出場は、双子の夢でもあり家族の夢でもあった。第98回選抜高校野球大会は24日に大会第6日が行われ、第3試合で八戸学院光星（青森）が滋賀学園を5-4で下した。勝利に貢献したのが、双子の選手として注目された“新谷兄弟”だ。兄の契夏（せつな）外野手（3年）は「5番・右翼」、弟の翔磨外野手（3年）は「3番・左翼」でそれぞれ先発出場した。翔磨は初回2死、フルカウ