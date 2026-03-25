オープン戦最終登板で4回0/3を投げて11奪三振の力投【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」で先発登板した。衝撃の奪三振ショーを演じた二刀流に対し、降板時にはオープン戦にもかかわらず“珍しい光景”が生まれた。今季初めてとなるリアル二刀流での実戦出場だった。初回にトラウトから空振り三