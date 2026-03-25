オープン戦最終登板で4回0/3を投げて11奪三振の力投

【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間25日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」で先発登板した。衝撃の奪三振ショーを演じた二刀流に対し、降板時にはオープン戦にもかかわらず“珍しい光景”が生まれた。

今季初めてとなるリアル二刀流での実戦出場だった。初回にトラウトから空振り三振を奪うと、2回無死一、二塁のピンチでは3者連続三振で切り抜けた。最速98.5マイル（約158.5キロ）の直球などを武器に、4回0/3を投げて11個の三振を積み上げた。5回に連打を浴びて3失点で降板となったが、本拠地は熱狂的な空気に包まれた。

3年ぶりとなる二刀流でのレギュラーシーズン開幕へ向け、確かな手応えを掴むマウンドとなった。前回登板となった18日（同19日）のジャイアンツ戦でも無失点に抑えており、オープン戦は計8回1/3を投げて防御率3.24で締めくくった。打席でも存在感を見せつけており、投打両面での充実ぶりを予感させる充実の登板となった。

すると、降板時には本拠地ファンはスタンディングオベーションで偉才を称えた。地元メディア「ドジャース・ネーション」は公式インスタグラムで「ドジャースでのスプリングトレーニング最終登板を5回で終えたショウヘイ・オオタニに、惜しみない拍手が送られた」と速報。「今夜、彼は11の三振を奪い、許した得点はわずか1。二刀流のスターとしてシーズンを迎える準備は、完全に整った」と絶賛した。（Full-Count編集部）