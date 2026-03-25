2026年3月25日午前5時（日本時間）、OpenAIは動画生成AI「Sora（ソラ）」のサービス終了を公式Xで発表しました。2025年10月の提供開始から約半年での終了となります。突然の発表を受け、SNS上では驚きや戸惑いの声が広がっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■画期的な「カメオ機能」と浮上した権利問題Soraは、テキストの指示（プロンプト）を入力するだけで、最大1分間の高品質でリアルな動画を