メーガン妃とヘンリー王子が米カリフォルニア・モンテシトにある豪邸の近隣住民から「冷遇」されているという。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が２３日、報じた。メーガン妃のブランド「アズ・エヴァー」はネットフリックスとの提携を打ち切られ、ヘンリー王子夫妻との契約についても距離を置かれ、さまざまなうわさが報道されている。同サイトによると、近隣住民はこの騒動にうんざりしており、地元関係者は「彼ら